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27 августа, 15:40

Политика

Лантратова рассказала о пыточных подвалах для российских пленных на Украине

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пыточные подвалы для российских военнослужащих существуют на Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

По ее словам, в стране есть места содержания, куда не допускают представителей Международного Красного Креста. В официальный плен, который посещают сотрудники организации, российские военные зачастую попадают только после длительного нахождения в таких местах. Этот может занимать до 9 месяцев.

"Сейчас благодаря коммуникации и переговорам нам удалось вытащить из этого теневого плена уже 9 ребят", – сказала омбудсмен на всероссийском форуме ветеранов специальной военной операции "Вместе победим".

19 августа состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле "103 на 103". Процесс прошел при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Освобожденные российские военнослужащие, среди которых 31 человек с ранениями, а также многодетные отцы, были доставлены на территорию Белоруссии. Там им оказали необходимую медицинскую и психологическую поддержку.

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