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27 августа, 15:42

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Петербурге выросло до 13 человек

Фото: МАХ/"ЧП 78 | Санкт-Петербург, Питер / СПБ / ДТП / Новости"

Число пострадавших при столкновении двух пассажирских автобусов на юге Санкт-Петербурга достигло 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

При этом, по данным питерского управления МВД, в их числе есть дети. Все пострадавшие направлены в лечебные учреждения.

Следователи проводят проверку по факту происшествия. Они выясняют все обстоятельства ДТП, а также точное количество пострадавших пассажиров.

Авария произошла днем 27 августа в Пушкинском районе на пересечении Софийской улицы с Усть-Ижорским шоссе. По предварительным данным, автобус маршрута № 330 стоял на обочине из-за задымления колеса. При этом пассажиров водитель высадил. В этот момент в него въехал автобус № 326.

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