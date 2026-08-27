ФАС продолжит работу по сдерживанию цен на топливо

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ведет активную работу со всеми участниками рынка для обеспечения экономически обоснованного уровня цен на нефтепродукты для потребителей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минсельхоза, ФАС и отраслевых организаций.

В ходе мероприятия ФАС представила данные о ценовой ситуации на рынке нефтепродуктов по отдельным видам топлива и динамике ценообразования в региональном разрезе.

После этого Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям продолжить координацию действий для поддержания устойчивого снабжения регионов топливом, контроля за состоянием запасов и бесперебойной работы логистической инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин заверил, что урегулирование ситуации с топливом в стране продолжается. Премьер-министр Михаил Мишустин держит на контроле этот вопрос. Для решения проблем с нефтепродуктами также создана специальная комиссия, уточнил российский лидер.