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27 августа, 13:04

Происшествия

Проректора МГИМО Кузьмину и ее сына объявили в розыск по делу о мошенничестве

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Проректора МГИМО по финансово-экономическим вопросам Наталию Кузьмину и ее сына Энвера Кузьмина объявили в розыск по уголовному делу о мошенничестве, следует из базы розыска главного управления МВД России по Москве.

Источник, знакомый с материалами дела, рассказал Агентству "Москва", что их разыскивают по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, матерью и сыном была организована афера с недвижимостью в престижном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, который находится на улице Ефремова в Хамовниках. Отдельные спорные помещения там были неправомерно переоформлены в частную собственность.

Ранее московский суд вынес вердикт по делу заместителей губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина и Владимира Базарова. Суд приговорил их соответственно к 20 и 19 годам тюремного заключения по обвинению в хищениях во время строительства оборонительных сооружений. Дополнительно каждому из них был назначен штраф почти в 500 миллионов рублей, а также десятилетний запрет на работу в государственных органах.

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