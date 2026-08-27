27 августа, 13:15 (обновлено 27.08.2026 13:49)Транспорт
В центре Москвы повторно перекрывали движение по четырем участкам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве повторно ограничивали движение транспорта по четырем участкам в центре города. Об этом сообщает столичный Дептранс.
Проезд был закрыт по Большому и Малому Каменным мостам, улице Серафимовича и Кремлевской набережной. Все перекрытия действовали при движении в центр.
Аналогичные ограничения уже вводились утром 27 августа. Водителям рекомендовали учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее сообщалось, что с 31 августа по 17 ноября в Ильменском проезде ограничат движение из-за строительных работ. На участке у дома № 12 будут недоступны одна-две полосы, также временно запретят парковку.