В центре Москвы повторно перекрывали движение по четырем участкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве повторно ограничивали движение транспорта по четырем участкам в центре города. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Проезд был закрыт по Большому и Малому Каменным мостам, улице Серафимовича и Кремлевской набережной. Все перекрытия действовали при движении в центр.

Аналогичные ограничения уже вводились утром 27 августа. Водителям рекомендовали учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что с 31 августа по 17 ноября в Ильменском проезде ограничат движение из-за строительных работ. На участке у дома № 12 будут недоступны одна-две полосы, также временно запретят парковку.