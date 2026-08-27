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27 августа, 12:15

Происшествия

Число погибших в результате наводнения на севере Непала возросло до 270 человек

Фото: AP Photo/Niranjan Shrestha

Число погибших в результате наводнения на севере Непала возросло до 270 человек Об этом сообщили в непальской полиции.

"Найдено 270 тел погибших", – говорится в последнем отчете правоохранителей.

Наводнение в Непале произошло 26 августа. Мощный поток воды, пришедший из Тибета, хлынул в реку Бхоте-Коши. После произошедшего в округе Расува наблюдались серьезные разрушения. Власти объявили режим повышенной готовности для населенных пунктов ниже по течению реки.

Причиной наводнения стали землетрясение и последовавший за ним оползень. В результате случившегося числятся без вести пропавшими 644 путешественника, среди которых 127 – подданные Непала. Всего в списке значатся граждане 33 стран. Кроме того, 8 россиян не выходят на связь после бедствия.

В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала российских граждан воздерживаться от поездок в районы Непала, затронутые наводнением. Она также указала, что необходимо связаться с российским посольством в Катманду для оказания помощи и учета.

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