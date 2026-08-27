Пятеро россиян пострадали в ДТП с участием автобуса в аэропорту Антальи

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Пять россиян, включая ребенка 2023 года рождения, получили травмы в результате аварии с участием перронного автобуса в аэропорту Антальи. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 27 августа. По данным телеграм-канала SHOT, автобус, перевозивший людей от самолета до терминала, столкнулся с машиной наземных служб воздушной гавани. В автобусе находились более 200 пассажиров, которые прилетели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы.

В диппредставительстве заявили, что пострадавшие доставлены в госпиталь. Врачи не выявили серьезных травм ни у кого из пассажиров. В настоящее время состояние людей, у которых обнаружили ушибы, оценивается как стабильное.

"Со своей стороны генконсульство держит данный вопрос на контроле, находится на связи с больницей и страховой компанией и готово оказать необходимое консульское содействие российским гражданам", – сказано в сообщении.

Ранее не менее 35 человек пострадали после столкновения пассажирского автобуса и бензовоза в провинции Кайсери на юго-востоке Турции. По данным СМИ, автобус следовал в Анкару, когда столкнулся с грузовым автомобилем.

Пострадавших в ДТП доставили в больницы. От удара бензовоз опрокинулся, и топливо разлилось на проезжую часть.

