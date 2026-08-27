Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 10:51

Политика

В Кремле предупредили о жестком ответе на удары по торговой инфраструктуре РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg, что ответ Москвы на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким.

"Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жестким", – отметил Песков.

При этом, как отметил пресс-секретарь российского президента, Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия РФ и так продвигается вперед.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ". Согласно документу, российские власти смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности.

Песков, комментируя подписание Путиным данного указа, объяснил , что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, в том числе антидроновой.

В настоящее время создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших отраслей экономики. Она займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры. Ее возглавит вице-премьер Денис Мантуров, а заместителями станут вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Концевой.

Путин заявил, что удары по энергоинфраструктуре не создают критического дефицита

Читайте также


властьполитика

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика