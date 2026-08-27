В Кремле предупредили о жестком ответе на удары по торговой инфраструктуре РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил агентству Bloomberg, что ответ Москвы на украинские удары по экономической и торговой инфраструктуре будет жестким.

"Украина пытается нанести удар по нашей экономической, торговой инфраструктуре, вызывая ответные действия с нашей стороны, этот ответ будет жестким", – отметил Песков.

При этом, как отметил пресс-секретарь российского президента, Москве не нужна какая-либо военная эскалация на Украине, так как армия РФ и так продвигается вперед.

Ранее Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ". Согласно документу, российские власти смогут вводить временное управление на предприятиях, владельцы которых не принимают меры по обеспечению их безопасности.

Песков, комментируя подписание Путиным данного указа, объяснил , что зачастую собственники предприятий не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, в том числе антидроновой.

В настоящее время создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования важнейших отраслей экономики. Она займется вопросами безопасности объектов критической инфраструктуры. Ее возглавит вице-премьер Денис Мантуров, а заместителями станут вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также замначальника Генштаба ВС РФ Анатолий Концевой.

