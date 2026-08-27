Жителей и гостей столицы пригласили на Московскую международную книжную ярмарку

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

С 2 по 6 сентября в Гостином Дворе при поддержке правительства Москвы пройдет 39-я Московская международная книжная ярмарка. Ежегодно в ней принимают участие сотни издательств и книготорговых компаний из России и других стран. В этом сезоне свою программу подготовили и столичные учреждения – 25 библиотек и культурных центров, которые организуют десятки мероприятий, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Городские площадки проведут творческие встречи, презентации новинок, художественные чтения, дискуссии и лекции. Например, их посвятят юбилеям известных писателей, истории российской литературы и анимации", – отметила Сергунина.

В первый день посетители узнают, как современные поэты отражают в своих стихах образ Александра Пушкина. Также желающие услышат интересные факты о сказках XVII века, творчестве Николая Гоголя и Эрнста Теодора Амадея Гофмана.

На лекциях 3 сентября рассмотрят роль женщин во фронтовых произведениях Константина Симонова и Александра Твардовского, судьбу пьесы "Дни Турбиных" Михаила Булгакова. Кроме того, аудиторию познакомят с техниками ораторского мастерства.

На панельной дискуссии 4 сентября эксперты обсудят историю московских усадеб. В этот же день гостям расскажут о жизни Льва Толстого в столичном районе Хамовники.

На 5 сентября запланированы чтения пьес, посвященных Федору Достоевскому и Михаилу Салтыкову-Щедрину, а еще презентации книг. На лекциях 6 сентября поговорят о развитии отечественных мультфильмов, современной поэзии и русской мифологии.



Расписание мероприятий Московской международной книжной ярмарки будет опубликовано на официальном сайте события. Для посещения необходимо приобрести билет.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ с 28 по 30 августа пройдет фестиваль Русского географического общества, посвященный этнокультурному разнообразию народов России. На одной площадке будут представлены традиции Русского Севера и Кавказа, кочевое наследие Сибири и финно-угорские обычаи Поволжья. Гости смогут познакомиться с культурой разных регионов через музыку, искусство, гастрономию и интерактивные мероприятия.

