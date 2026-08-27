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27 августа, 10:01

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WSJ: глава ЦРУ мог посетить Россию с предупреждением о последствиях атаки на НАТО

СМИ назвали возможную причину визита главы ЦРУ в Россию

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф мог посетить Россию, чтобы предупредить Москву о последствиях возможного нападения на страны НАТО. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам журналистов, Соединенные Штаты опасаются, что российская сторона может якобы попытаться проверить готовность Североатлантического альянса к ограниченному конфликту. В качестве возможных сценариев источники назвали кибератаку или небольшое наземное вторжение в одну из балтийских стран.

Кроме того, во время визита Рэтклифф затронул тему Ирана, говорится в материале. Глава американской разведки предупредил о возможном введении новых санкций, если Ормузский пролив не откроют для судоходства, указала газета.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился самолет Boeing C-17 Globemaster III ВВС США, который летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу. В тот же день воздушное судно улетело.

На борту находился Рэтклифф, визит которого был связан с "контактами между спецслужбами", пояснили в Кремле. С Владимиром Путиным глава ЦРУ не встречался.

При этом американский президент Дональд Трамп назвал поездку Рэтклиффа "отчасти рутинной". По его словам, из этого "может что-то получиться", однако детали визита он не озвучил.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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