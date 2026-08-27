Логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке БПЛА

Фото: ТАСС/Егор Алеев

БПЛА в ночь на 27 августа атаковали логистические объекты Ozon в Оренбурге и Уфе. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает ТАСС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Все сотрудники были оперативно эвакуированы. Возгораний на объектах не выявлено.

Склад в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт, так как необходимо тщательно осмотреть территорию.

В компании отметили, что поставки от продавцов в Уфе временно не принимаются, а те, что находится в пути, перенаправляются на другие объекты. При этом клиенты могут оформлять заказы как обычно.

Логистические центры Ozon подвергались атакам БПЛА в период с 22 по 24 августа. В Самарской области из-за ударов были эвакуированы более 500 сотрудников, четыре человека пострадали. В Оренбурге эвакуировали свыше 300 работников, но обошлось без пострадавших.

Помимо этого, персонал эвакуировали в Краснодаре, Махачкале, Адыгейске и Невинномысске. В Махачкале несколько сотрудников получили ранения, угрозы жизни и здоровью нет.

После атак работа всех атакованных объектов была временно приостановлена. Товары сняли с продажи, а поставки перенаправили на другие площадки. Некоторые заказы отменились. Минэкономразвития России заявило, что готово рассмотреть обращения Ozon и его продавцов по поводу случившегося.

