Суд в Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Суд в Армении заключил под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета республики Марина Оганджанян.

"Арестован на два месяца", – сказала собеседница агентства.

Антикоррупционный комитет обвиняет Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

Во время судебного заседания экс-президенту стало плохо, из-за чего его увезли в больницу. Слушание продолжилось с участием адвокатов.

Кочаряна задержали в Армении 25 августа. Сотрудники Службы нацбезопасности также провели обыски в его квартире.

Позднее прокуратура республики возбудила уголовные дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с Кочаряном. Всем им инкриминируется неуплата налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, суд арестовал на два месяца сына бывшего главы Армении Седрака Кочаряна. Адвокат Александр Кочубаев назвал случившееся неправовым преследованием.