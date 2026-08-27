Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 07:48

Политика

Суд в Армении арестовал экс-президента страны Кочаряна

Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц

Суд в Армении заключил под стражу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Об этом РИА Новости заявила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета республики Марина Оганджанян.

"Арестован на два месяца", – сказала собеседница агентства.

Антикоррупционный комитет обвиняет Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

Во время судебного заседания экс-президенту стало плохо, из-за чего его увезли в больницу. Слушание продолжилось с участием адвокатов.

Кочаряна задержали в Армении 25 августа. Сотрудники Службы нацбезопасности также провели обыски в его квартире.

Позднее прокуратура республики возбудила уголовные дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с Кочаряном. Всем им инкриминируется неуплата налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, суд арестовал на два месяца сына бывшего главы Армении Седрака Кочаряна. Адвокат Александр Кочубаев назвал случившееся неправовым преследованием.

Читайте также


судыполитиказа рубежом

Как изменится жизнь россиян с внедрением 5G?

Эксперты уверены: в будущем интернет может стать полностью беспроводным

Читать
закрыть

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика