Против лидера "Процветающей Армении" Царукяна возбудили дело за неуплату налогов

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

В официальном сообщении ведомства фигурант обозначен инициалами "Г. Ц.", однако армянские СМИ, включая оппозиционные, указали, что речь идет именно о Царукяне.

Дело возбуждено по статье 290, части 3, пункту 2 УК ("Уклонение от уплаты налогов, пошлин или других обязательных платежей в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет, а также возможный запрет занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет.

Тем временем в партии опровергли появившуюся информацию о том, что Царукян якобы пытался покинуть страну через ереванский аэропорт Звартноц.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Армении получил заявления на перерасчет результатов с 555 участков от трех политических сил, включая "Процветающую Армению" и блок "Армения", после парламентских выборов 7 июня. Окончательные итоги выборов ожидаются 14 июня.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ждет окончательных результатов и тщательно фиксирует все сообщения, включая заявления о нарушениях.