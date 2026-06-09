ЦИК Армении получил заявления о перерасчете результатов из 555 участков

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Центризбирком Армении получил заявления на перерасчет результатов из 555 избирательных участков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заявления были поданы от доверенных лиц и кандидатов партии "Процветающая Армения", партии "Крылья единства" и блока "Армения".

Территориальные избирательные комиссии (ТИК) обобщат полученные заявления, после чего будет представлена информация о том, результаты голосования каких именно участков пересчитают.

"Заявления о признании результатов голосования на участке недействительными в ТИК не получали", – добавили в пресс-службе.

Парламентские выборы в Армении завершились 7 июня при явке 58,97%. После обработки 98% бюллетеней выяснилось, что партия премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" набирает менее 50% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Ожидается, что итоговые результаты парламентских выборов в Армении представят 14 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ждет окончательных результатов и тщательно фиксирует все сообщения, включая заявления о нарушениях.