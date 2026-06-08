Захарова заявила о давлении на оппозицию и вмешательстве Запада на выборах в Армении

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Парламентские выборы в Армении прошли в обстановке беспрецедентного давления на оппозицию и прямого вмешательства со стороны Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на предварительные итоги, объявленные ЦИК республики. Из них следует, что партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, несмотря на заявления о победе, не смогла обеспечить себе полный контроль над властью.

"Более того, по сравнению с предыдущим электоральным циклом ее поддержка заметно снизилась", – добавила Захарова.

Явка на выборах в парламент Армении, которые завершились 7 июня, составила 58,97%. После обработки 98% бюллетеней партия премьера Никола Пашиняна набрала 49,82% голосов, что недостаточно для единоличного формирования правительства.

На втором месте с 23,35% находится блок "Сильная Армения", на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.