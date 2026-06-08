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08 июня, 08:40

Политика

Партия Пашиняна не набрала 50% голосов на парламентских выборах в Армении

Фото: kremlin.ru

Партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" на выборах в парламент страны набирает менее 50% голосов после обработки бюллетеней с 1 964 из 2 005 участков (98%), передает РИА Новости со ссылкой на данные местной ЦИК.

За партию Пашиняна отдали свои голоса 707 858 избирателей, то есть 49,82%. Этого недостаточно для единоличного формирования правительства. На втором месте с 23,35% оказался блок "Сильная Армения" бизнесмена Самвела Карапетяна, а на третьем – альянс "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна с 9,94%.

Голосование на выборах в однопалатный парламент прошло 7 июня. В общей сложности в парламент должны избрать не менее 101 депутата. Общая явка составила 58,97%.

После получения первых результатов голосования с 110 избирательных участков, на котором правящая партия получила 57,14%, Пашинян объявил о победе "Гражданского договора" на выборах. После появления данных 68% голосов показатель правящей партии упал ниже 50%.

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