Явка на парламентских выборах в Армении составила 58,97%

Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков

Явка на парламентских выборах в Армении, проходивших 7 июня, составила 58,97%. Об этом сообщил глава ЦИК республики Ваагн Овакимян на пресс-конференции в Ереване.

По данным на 20:00 по местному времени (19:00 по московскому времени), свое избирательное право реализовали 1 476 597 граждан. Для сравнения, на внеочередных выборах в парламент 20 июня 2021 года явка была ниже – 49,41%. Тогда проголосовали 1 281 911 человек из 2 593 572 имевших право голоса.

Выборы в парламент в Армении завершились в 20:00 по местному времени 7 июня. Первые данные появятся к полуночи (23:00 по московскому времени). За ходом голосования следили 647 международных наблюдателей, включая 328 от БДИПЧ/ОБСЕ и 120 от СНГ, а также более 2 600 местных контролеров. Аккредитовались 181 зарубежное и 71 местное СМИ.

На протяжении дня, по данным наблюдателей, выборы проходили спокойно. В ЦИК признали технические проблемы на отдельных участках, полиция зафиксировала ряд нарушений, но силовики заверили, что на итоги это не повлияет.

В выборах участвовали 18 партий и блоков, в том числе правящая партия "Гражданский договор" премьера Никола Пашиняна, "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна. Для прохода партиям нужно набрать более 4%, блокам – 8–10%.