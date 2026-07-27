Москвичей предупредили о грозе и ветре до 15 м/с в ближайшие часы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина​

Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 15 метров в секунду в ближайшие часы. Об ухудшении погодных условий сообщила пресс-служба столичного МЧС.

"В ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток 27 июля местами по Москве ожидается кратковременный дождь, местами ливень, гроза. При грозе усиление ветра", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы призвали соблюдать меры предосторожности в непогоду: не укрываться и не парковать автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Также важно соблюдать внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости нужно обращаться по телефонам экстренных служб 101 или 112. Также можно позвонить по единому телефону доверия МЧС в Москве 8 (495) 637-31-01.

Гидрометцентр России ранее предупреждал, что гроза обрушится на столицу и 28 июля. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности, который будет действовать с 09:00 до 21:00 вторника как в городе, так и в области.

При этом синоптики отметили, что 28-е число станет самым теплым днем рабочей недели в Москве, так как ожидается до 28 градусов. Однако к вечеру скажется влияние фронтальной системы с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков.