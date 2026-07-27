Эксперт Коновалова: скандал может уничтожить репутацию личного бренда

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Скандал может мгновенно уничтожить репутацию личного бренда. Об этом заявила News.ru основатель PR-агентства Катерина Коновалова.

"Разовые скандалы могут дать всплеск внимания. Однако они почти никогда не становятся фундаментом сильного личного бренда", – отметила специалист.

Коновалова подчеркнула, что подобные громкие истории зачастую не приносят новых клиентов, а напротив, создают атмосферу недоверия. Она добавила, что скандалы лишь позволяют человеку приобрести известность и получить широкую огласку в СМИ и интернете.

Эксперт указала, что искусственно спровоцированные конфликты выглядят фальшиво, особенно когда специалист, отличающийся спокойным характером, внезапно начинает скандалить ради просмотров. По ее мнению, аудитория сразу осознает несоответствие между внутренним миром человека и поведением на публике.

Ранее дочь рок-музыканта Оззи Осборна Келли столкнулась с критикой в соцсетях после публикации эмоционального поста, посвященного первой годовщине смерти отца. Часть пользователей назвала женщину "зацикленной на себе" и посчитала, что в годовщину смерти отца она вновь сделала акцент на собственных чувствах.