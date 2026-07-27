Спасатели поймали краснокнижную змею в детском саду на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Спасатели поймали краснокнижную змею, которая заползла на территорию детского сада на юго-западе Москвы, и передали ее в столичный зоопарк. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Инцидент произошел в учреждении, расположенном на улице Ратной. Животное обнаружили воспитатели, которые и направили обращение в службу 112. На место прибыли сотрудники зоопарка, но поймать змею самостоятельно не смогли. Тогда на помощь вызвали специалистов службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра.

Выяснилось, что рептилия спряталась под крыльцом. С помощью специального инструмента спасатели разобрали часть конструкции, аккуратно поймали животное и передали сотрудникам Московского зоопарка. Там определили, что пресмыкающееся относится к редким видам, занесенным в Красную книгу. Змея оказалась неядовитой.

"Если вы встретили змею, не паникуйте и не трогайте животное. Змея боится вас больше, чем вы ее. Медленно отступите на безопасное расстояние. Не пытайтесь поймать ее самостоятельно, придавить палкой или спугнуть. Если змея заползла на участок, в дом или представляет опасность – звоните в службу 112", – резюмировали в департаменте ГОЧСиПБ.

Ранее в американском штате Калифорния змея укусила трехлетнюю девочку, спрятавшись под посылкой, которую оставили возле двери дома. Инцидент произошел в Санта-Кларите, когда курьер Amazon оставил бандероль у двери.

Ребенок потянулся к конверту, и из-под него выползла гремучая змея, укусив девочку за руку. Мама немедленно обратилась за медпомощью. В общей сложности медики ввели девочке три дозы противоядия и оставили в больнице на ночь для наблюдения.