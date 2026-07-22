В США змея выползла из упаковки товара с маркетплейса и укусила ребенка

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В американском штате Калифорния змея укусила трехлетнюю девочку, спрятавшись под посылкой, которую оставили возле двери дома. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на журнал People.

Инцидент произошел в городе Санта-Кларита на юге штата. Сверток к дверям доставил курьер Amazon. Ребенок побежал смотреть посылку и потянулся к конверту, но в этот момент из-под него выползла южнотихоокеанская гремучая змея и укусила девочку за левую руку.

Мама немедленно отвезла дочь на парковку ближайшего магазина для осмотра медиками. Позже пострадавшую доставили в местную больницу, где ей ввели первую дозу противоядия. Затем ребенка перевели в другую больницу с отделением интенсивной терапии для детей. Там девочка получила еще две дозы препарата и осталась на две ночи.

Отец, который во время происшествия находился в командировке, сразу же вылетел домой. Родители рассказали о случившемся на платформе по сбору средств. Мужчина рассчитывает, что пожертвования покроют медицинские расходы и поддержат семью в трудный период.

Ранее питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку в Индонезии. Она хотела перегнать корову и отправилась в огород. Через три часа женщина не вернулась, поэтому ее муж пошел ее искать.

В саду он обнаружил змею больших размеров, которая проглотила его супругу. Он попытался спасти ее, разрезав питона и достав женщину из брюха, но она уже была мертва.