AsiaOne: питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в Индонезии

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Питон длиной 7,8 метра проглотил женщину по имени Элизабет Ямалау в провинции Северное Малуку в Индонезии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на AsiaOne.

Инцидент произошел 9 июня. Выяснилось, что женщина планировала перегнать корову, поэтому отправилась в огород, который находится в 300 метрах от дома. Через три часа Ямалау не вернулась, поэтому ее муж Бениамин Ланто пошел искать супругу.

В саду он заметил змею больших размеров, которая проглотила его жену. Ланто попытался спасти Ямалау, разрезав питона садовым оборудованием и достав супругу из брюха. Однако оказалось, что к тому моменту женщина уже была мертва.

Правоохранители попросили местных граждан быть осторожнее и сразу сообщать о появлении диких животных рядом с домом.

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