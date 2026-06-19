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19 июня, 12:35

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AsiaOne: питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в Индонезии

Питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в Индонезии

Фото: 123RF.com/ianredding

Питон длиной 7,8 метра проглотил женщину по имени Элизабет Ямалау в провинции Северное Малуку в Индонезии. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на AsiaOne.

Инцидент произошел 9 июня. Выяснилось, что женщина планировала перегнать корову, поэтому отправилась в огород, который находится в 300 метрах от дома. Через три часа Ямалау не вернулась, поэтому ее муж Бениамин Ланто пошел искать супругу.

В саду он заметил змею больших размеров, которая проглотила его жену. Ланто попытался спасти Ямалау, разрезав питона садовым оборудованием и достав супругу из брюха. Однако оказалось, что к тому моменту женщина уже была мертва.

Правоохранители попросили местных граждан быть осторожнее и сразу сообщать о появлении диких животных рядом с домом.

Ранее медики во Владимирской области оказали помощь женщине, которую укусила гадюка во время работ в огороде. Пенсионерка сажала картошку у себя на даче. Змея укусила местную жительницу за палец. Женщина сразу же обратилась к медицинским работникам. Врачи ввели ей противозмеиную сыворотку.

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