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07 августа, 11:15

Технологии

В Минцифры опровергли создание мессенджера на портале "Госуслуги"

Фото: ТАСС/ТРК Таврия/Ибрагим Кумыков

В новой продуктовой концепции портала "Госуслуги" не предусмотрен собственный мессенджер. Об этом заявил глава Минцифры России Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция" в Калуге.

"(Национальный мессенджер. – Прим. ред.) "Макс" в нашей жизни остается навсегда", – сказал министр.

При этом Шадаев отметил, что главная задача и амбиция портала "Госуслуги" – стать большой социальной медиаплатформой. Новую концепцию портала в Калуге представят пока в закрытом режиме.

Ранее в мессенджере MAX сообщили, что пользователи от 14 лет получили возможность создавать цифровой ID для подтверждения возраста и социального статуса, например, в транспорте, кинотеатрах и музеях для получения скидок.

На первом этапе функцию запустят для студентов и людей с инвалидностью старше 14 лет. Для этого нужна подтвержденная учётная запись на "Госуслугах".

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