Московские хирурги восстановили мужчине почти отрезанную руку

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Столичные врачи помогли 24-летнему мужчине, который серьезно повредил ладонь и три пальца болгаркой во время работы дома. С травмой он поступил в Центр микрохирургии кисти ГКБ имени А. К. Ерамишанцева, сообщили в пресс-службе столичного Депздрава.

"Операция длилась 10 часов. Мы реконструировали кости с помощью металлофиксаторов, а также восстановили сухожилия, кровоснабжение и сшили поврежденные нервы, чтобы сохранить чувствительность кисти", – рассказал руководитель центра Георгий Назарян.

Благодаря тому, что пострадавший сразу обратился за помощью, медикам удалось сохранить все три пальца. После лечения его выписали домой, а через шесть недель провели еще одну операцию и сняли металлофиксаторы. В настоящее время пациент проходит реабилитацию и постепенно восстанавливает работу кисти.

В департаменте призвали соблюдать правила безопасности при работе с режущими электроинструментами. Если травма произошла, необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.

Ранее московские врачи спасли спортсмена, который потерял сознание во время утренней пробежки. Выяснилось, что мужчина принимал порошок и капсулы из мухоморов по совету знакомых для "улучшения эмоционального фона" и "наращивания мышц". После отравления ему провели детоксикацию организма для выведения ядовитых веществ.