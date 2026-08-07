Эксперт по этикету Богачева назвала фарфор и книги лучшим подарком учителям на 1 сентября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Безошибочными вариантами подарков учителям на 1 сентября являются фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Об этом рассказала Москве 24 специалист по этикету Екатерина Богачева.

Эксперт дала комментарий на фоне призывов педагогов отказаться от гонки за букетами на 1 сентября. Учителя часто не могут унести домой десятки цветов, поэтому в качестве альтернативы предлагают дарить один общий букет от класса, направлять средства на благотворительность или делать памятные подарки, созданные руками детей.

"Это хорошая идея, потому что она учит детей прислушиваться к потребностям других и говорить о добрых делах", – отметила специалист.

Она добавила, что для первоклассников отдельные букеты от каждого ученика остаются частью традиции, а в последующих классах можно выбрать одну красивую композицию от всего коллектива.

"В этикете подарков учителям есть список безошибочных вариантов: фарфор, красиво изданные книги и альбомы по искусству. Например, если преподаватель ведет литературу, сейчас огромный ассортимент красиво изданных книг, которые всегда порадуют", – рассказала Богачева.

Среди удачных подарков эксперт также назвала наборы сладостей, если они красиво оформлены и собраны в кондитерской, а не представляют собой обычную коробку конфет из магазина. Кроме того, некоторые учителя сами предлагают дарить сделанные учениками открытки, поделки или памятные вещи.

Богачева отметила, что такие подарки помогают детям работать вместе и проявлять творчество. При этом главное – учитывать традиции конкретного класса и школы, а также выбирать знаки внимания от души.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить ежегодную федеральную программу "Первосентябрьский капитал" с выплатами на каждого ребенка школьного возраста.

Размер выплаты он предлагает привязать к средней зарплате по региону и дифференцировать по классам. По замыслу автора, средства должны перечисляться не позднее чем за месяц до начала учебного года, чтобы семьи могли подготовить детей к школе.