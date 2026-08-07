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07 августа, 13:37

Культура

Lionsgate планирует выпустить сиквел байопика о Майкле Джексоне к 2028 году

Фото: кадр из фильма "Майкл"; режиссер – Антуан Фукуа; производство – GK Films, Lionsgate Productions Ltd., Optimum Productions

Канадско-американская кинокомпания Lionsgate приступила к работе над сиквелом байопика о певце Майкле Джексоне, сообщает издание Variety со ссылкой на главу киноподразделения компании Адама Фогельсона.

"Студия надеется начать производство в конце 2026 или начале 2027", – отметил он.

Первая часть фильма завершилась словами "Его история продолжается", намекая на продолжение киноленты о короле поп-музыки. Байопик "Майкл" остановился на турне Bad Tour в 1987 году.

Фогельсон отметил, что студия уже имеет отснятый материал, в основном музыкальные номера. Кинокомпания рассчитывает выпустить фильм к концу 2027 – началу 2028 года.

Биографический фильм "Майкл" стал самым кассовым байопиком в истории, заработав в мировом прокате 977 миллионов долларов. Лента обогнала "Оппенгеймера" Кристофера Нолана, собравшего 975 миллионов, и "Богемскую рапсодию", мировые сборы которой составили 911 миллионов. В главной роли в картине снялся племянник Джексона Джаафар.

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