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07 августа, 13:46

Экономика

РФ не будет сокращать перечень товаров для параллельного импорта

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Минпромторг России не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом журналистам заявил статс-секретарь – замглавы ведомства Роман Чекушов, пишет ТАСС.

"Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил всего в мае", – сказал спикер.

Он добавил, что среднемесячный объем параллельного импорта составляет около 1,7 миллиарда рублей, за полгода суммарный объем – порядка 10,6 миллиарда долларов.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что в России начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в параллельном импорте начинает исчезать. Однако совсем отменять такой механизм "пока еще рано, да и не нужно", потому что остались еще требующие внимания позиции.

В России могут измениться цены на электронику из-за новых правил параллельного импорта

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