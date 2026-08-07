РФ не будет сокращать перечень товаров для параллельного импорта

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Минпромторг России не планирует сокращать перечень товаров для параллельного импорта. Об этом журналистам заявил статс-секретарь – замглавы ведомства Роман Чекушов, пишет ТАСС.

"Пока перечень останется в том виде, в котором он был редактирован в последний раз и вступил всего в мае", – сказал спикер.

Он добавил, что среднемесячный объем параллельного импорта составляет около 1,7 миллиарда рублей, за полгода суммарный объем – порядка 10,6 миллиарда долларов.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал, что в России начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в параллельном импорте начинает исчезать. Однако совсем отменять такой механизм "пока еще рано, да и не нужно", потому что остались еще требующие внимания позиции.