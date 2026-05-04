Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 16:54

Экономика

Минпромторг оставил смартфоны Apple, Nokia и Samsung в перечне параллельного импорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony останутся в перечне параллельного импорта, который начнет действовать с 27 мая. Об этом заявил Минпромторг РФ, передает РИА Новости.

Ведомство пояснило, что ввозить в Россию без согласия правообладателей также смогут телефоны брендов Asus, Google Pixel, ZTE, HP и других. При этом должна соблюдаться их безопасность, оригинальность происхождения товара, наличие сертификатов.

В это же время из списка исключат товары брендов Ricon, Biorepair, Amazone, Oral-B, Braun, Trimble и Spin Master. Из перечня пропадет и ряд компьютерной техники, ноутбуков, а также накопители иностранного производства.

Минпромторг считает, что исключение этих позиций не повлияет на ассортимент уже представленных на внутреннем рынке РФ товаров. Кроме того, это повысит спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Кроме того, министерством на постоянной основе проводится анализ перечня параллельного импорта, по итогам которого исключаются отдельные товарные знаки, а также целые группы товаров. В ведомстве напомнили, что основным критерием для исключения товаров из перечня является производство локализованной в РФ продукции, продолжение ее поставок официальным дистрибьютором или патентообладателем либо наличие в стране аналогов в достаточном для покрытия спроса количестве.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в России пока не нужно полностью отменять режим параллельного импорта. По его словам, в РФ уже начинают производить многие продукты, поэтому заинтересованность в таком неконкурентном механизме, как параллельный импорт, начинает исчезать. В это же время совсем отменять такой режим "пока еще рано".

Читайте также


экономика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика