Похожего на Трампа быка не стали убивать в Бангладеш

Фото: Getty Images/picture alliance/Nazrul Islam

Власти Бангладеш распорядились сохранить жизнь быка, похожего на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sky News.

Редкий бык-альбинос весом 700 килограммов был выкуплен у фермера для принесения в жертву в мусульманский праздник. Но снимки быка со светлой челкой разошлись по соцсетям и вызвали обсуждение в обществе. К ферме начали приезжать не только местные жители, но и приезжие из других регионов.

МВД Бангладеш в виду необычного интереса общественности и в целях безопасности сохранило быку жизнь, а продавец животного уже получил компенсацию. Теперь бык по кличке Дональд Трамп будет жить в зоопарке. Его бывший хозяин поделился, что животное очень доброе и за ним нужно бережно ухаживать, часто кормить и регулярно купать.

Ранее стало известно, что клонированная корова по кличке Звездочка из Усть-Лабинского района Краснодарского края впервые принесла потомство естественным путем. Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена. Факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценному деторождению, отмечали специалисты.

