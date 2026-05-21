21 мая, 10:33

Общество

Клонированная корова Звездочка родила первого теленка

Фото: ТАСС/Игорь Онучин

Клонированная корова по кличке Звездочка из Усть-Лабинского района Краснодарского края впервые принесла потомство естественным путем, сообщает пресс-служба ГК "Прогресс Агро".

Она родила телочку весом 39 килограммов, которую назвали Дарена. Факт получения здорового потомства доказывает, что клоны способны к полноценному деторождению, отмечают специалисты.

"Это результат большого научного эксперимента, призванного решить практическую задачу – сохранить выдающиеся генотипы высокопродуктивного скота", – говорится в сообщении.

Беременность и роды Звездочки прошли без осложнений. Ветеринарам даже не пришлось прибегать к родовспоможению, что, по словам специалистов, редкий случай для клонированных животных, которые склонны к крупноплодию.

Теленок чувствует себя отлично и растет в одном темпе с ровесниками. Также показывает хорошие привесы, что говорит о полноценном развитии, указывают эксперты.

Лабораторные исследования молока Звездочки показали, что оно соответствует высшему сорту и никак не отличается по вкусу от обычного коровьего молока. Как сообщает директор по животноводству ГК "Прогресс Агро" Дарья Горских, продуктивность клонированной коровы в настоящее время достигает 31 килограмма. Предположительно, за год она выйдет на 12 тонн.

"С учетом того что ее мать-рекордсменка тоже давала молоко в этих пределах, в следующих лактациях мы ожидаем значительного увеличения, что позволит говорить о рекордных надоях", – добавила она.

Проект по клонированию крупного рогатого скота реализуется на базе агрохолдинга в Усть-Лабинском районе Кубани. Он основан российским предпринимателем Олегом Дерипаской. Первая клонированная корова Звездочка родилась 3 марта 2024 года как точная генетическая копия коровы-рекордсменки, чьи надои достигали 18 тонн молока за лактацию.

На предприятии продолжается работа по клонированию и формированию высокопродуктивного стада. В настоящее время в криобанке компании хранится несколько сотен клонированных эмбрионов Звездочки, а также генетический материал двух быков-производителей – их клонированием ученые занимаются параллельно.

Ранее сообщалось, что китайские ученые впервые смогли клонировать тибетских коров, которые находятся под угрозой исчезновения. Уточнялось, что клонирование было проведено посредством переноса ядер соматических клеток.

