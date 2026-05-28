28 мая, 22:18

РБК: бизнес сможет закупать крупнокалиберное вооружение для защиты от атак БПЛА

Бизнес сможет закупать крупнокалиберное вооружение для защиты от атак БПЛА – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Частный бизнес сможет закупать оружие крупного калибра и технику для защиты от атак БПЛА, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В частности, компании и предприятия смогут закупать турели, зенитные артиллерийские комплексы, радиолокационные средства, комплексы радиоэлектронной борьбы. Соответствующие решения приняты на государственном уровне, указал один из собеседников журналистов.

Еще один источник СМИ подтвердил это, добавив, что противовоздушная оборона (ПВО) гражданской инфраструктуры обеспечивается зенитными ракетными комплексами в рамках общей системы ПВО, а также силами мобильных групп, сформированных из резервистов и добровольцев региональных подразделений БАРС, сотрудников частных компаний.

И те, и другие обеспечиваются и управляются Минобороны. Из-за роста числа воздушных атак пришлось нарастить количество таких групп, которые показывают высокую эффективность при перехвате беспилотников самолетного типа. Для сокращения сроков обеспечения вооружением, транспортом и специальными средствами закупаемые оружие и техника будут сразу передаваться в воинские части.

Ранее Владимир Путин потребовал усилить антитеррористическую защищенность энергетических и транспортных объектов, а также мест массового скопления людей. Президент призвал отражать удары по критически важной инфраструктуре, при необходимости оснащая ее дополнительными средствами защиты. Глава государства отметил, что данная работа должна осуществляться под контролем Национального антитеррористического комитета.

