13 мая, 23:42

Общество

Набор резервистов для защиты стратегических объектов от БПЛА проведут в Орловской области

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

В Орловской области объявили набор в мобилизационный резерв численностью около 20 человек. Основной задачей добровольцев станет защита стратегических объектов региона от атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в ходе прямого эфира.

По его словам, местные власти расширяют меры безопасности и формируют мобильные огневые группы для прикрытия неба. Клычков подчеркнул, что выполнение всех задач будет проходить исключительно на территории области.

Резервистам гарантируют ежемесячные выплаты, сохранение рабочего места и полное обеспечение. В период, когда резервист не привлекается к службе, ему будет положено 6,7 тысячи рублей в месяц. При участии в военных сборах выплата возрастает до 56,5 тысячи рублей.

На время сборов за человеком сохраняется средняя зарплата по основному месту работы. Также добровольцам предоставляется государственное страхование, продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение.

Клычков отметил, что кандидаты в резервисты должны иметь категорию годности "А" или "Б" и образование не ниже среднего общего, а также пройти профессиональный и психологический отбор. Кроме того, установлены возрастные ограничения: солдаты, сержанты и прапорщики принимаются до 52 лет, младшие офицеры – до 57, старшие офицеры – до 62 лет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в России началась подготовка резервистов к защите критической инфраструктуры. Специальные сборы проводятся на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО). В ведомстве отметили, что условия занятий максимально приближены к реальным.

