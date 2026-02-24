Форма поиска по сайту

24 февраля, 16:57

Политика

Путин призвал усилить антитеррористическую защищенность критически важных объектов

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на коллегии ФСБ РФ потребовал усилить антитеррористическую защищенность энергетических и транспортных объектов, а также мест массового скопления людей.

Кроме того, президент призвал отражать удары по критически важной инфраструктуре, посоветовав при необходимости оснащать ее дополнительными средствами защиты. Глава государства отметил, что данная работа должна осуществляться под контролем Национального антитеррористического комитета.

Помимо этого, российский лидер указал на необходимость повышения защищенности должностных лиц Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК), а также представителей государственной и муниципальной власти, работников образования и социальной сферы. Эта рекомендация также затрагивает журналистов, волонтеров и лидеров общественного мнения.

Путин поручил проводить соответствующую работу Федеральной службе безопасности (ФСБ) России и иным силовым ведомствам, указав, что именно этим категориям граждан РФ чаще всего поступают угрозы со стороны Украины.

Президент также обратил внимание, что в 2025-м в России выросло число преступлений террористической направленности. По его словам, большая часть этих противоправных действий организована украинскими спецслужбами и их зарубежными кураторами.

"В целом, как уже отметил, надо наращивать эффективность контртеррористической работы с акцентом на упреждающие действия, на системную профилактику в сфере антитеррора", – подытожил глава государства.

Ранее в России проводилась подготовка резервистов к защите критической инфраструктуры. Специальные сборы были организованы на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО).

Личный состав учился противодействовать беспилотникам условного противника, а также другим возможным угрозам. При этом условия занятий были максимально приближены к реальным.

