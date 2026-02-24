Пик снегопада в Москве придется на ночь 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снегопад, который накрыл Москву во вторник, 24 февраля, достигнет максимальной интенсивности в ночь на 25-е число. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным метеостанций, за день на ВДНХ выпало 3 миллиметра осадков, в Тушине – 2 миллиметра, на Балчуге – 4 миллиметра, а в Новой Москве – 5 миллиметров. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировали в Можайске и Серпухове – по 6 миллиметров.

В связи с непогодой в столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 00:00 25 февраля. При этом снегопад, согласно прогнозам, продлится в Москве до четверга, 26-го числа.

Вместе с тем на неделе в городе ожидаются перепады атмосферного давления. К 26 февраля показатели вырастут до 756–758 миллиметров ртутного столба.

