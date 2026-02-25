Путин определил 40 кандидатов в Общественную палату России нового состава

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин определил 40 кандидатов, которые могут войти в новый состав Общественной палаты России по квоте президента. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что приглашения получили граждане, имеющие особые заслуги перед государством и обществом. Их имена и фамилии не называются.

Ранее президент вручил в Кремле госнаграды официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, кинорежиссеру Никите Михалкову, музыканту Юрию Антонову и телеведущей Тине Канделаки.

Захарова получила орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, Михалков – звание Героя Труда, Антонов – орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, а Канделаки – орден Александра Невского.

