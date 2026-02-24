Форма поиска по сайту

Новости

Новости

24 февраля, 17:14

Безопасность

Путин заявил, что четверо сотрудников ФСБ удостоились звания Героя России в 2025 году

Фото: kremlin.ru

В 2025 году четверо сотрудников Федеральной службы безопасности были удостоены звания Героя России, один из них посмертно. Об этом Владимир Путин сообщил на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства подчеркнул, что всего за проявленную отвагу государственные награды получили более 2 тысяч военнослужащих, а также призвал почтить минутой молчания память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников ФСБ.

Он отметил, что сотрудники ведомства действовали профессионально и оперативно при нейтрализации внутренних и внешних угроз.

"Хочу поблагодарить сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ФСБ за службу России, высокую самоотдачу, за личное мужество", – сказал Путин.

Он выделил пограничников, бойцов спецназа и военных контрразведчиков, участвующих в специальной военной операции.

Ранее президент РФ вручил госнаграды по случаю празднования Дня защитника Отечества. Церемония награждения прошла в Представительском кабинете Кремля. Помимо военнослужащих, на церемонии присутствовал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

властьбезопасность

