25 февраля, 21:57

Наука
Путин: "Сибирский кольцевой источник фотонов" заработает в 2027 году

Путин рассказал, когда заработает "Сибирский кольцевой источник фотонов"

Фото: ТАСС/POOL/Евгений Биятов

Ученые получат доступ к "Сибирскому кольцевому источнику фотонов" в 2027 году. Об этом сообщил Владимир Путин на Форуме будущих технологий.

По его словам, в этом году планируется реализовать технический запуск проекта в Новосибирске. В скором времени, как отметил Путин, "Сибирский кольцевой источник фотонов" заработает на полную мощность.

Об установке "Сибирский кольцевой источник фотонов" стало известно в прошлом году. Тогда президент анонсировал ее запуск и пригласил к работе заграничных партнеров. По словам главы государства, проект значительно расширит функционал возможностей российских исследователей.

При этом российский лидер подчеркивал, что Россия не планирует возводить барьеры для партнерства с западными учеными.

