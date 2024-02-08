Расходы на развитие науки в РФ в ближайшие три года превысят 1,5 трлн рублей – Путин

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Государственные расходы на научные исследования и разработки гражданского назначения в ближайшие три года превысят 1,5 триллиона рублей в России. Об этом Владимир Путин заявил на заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС.

"В бюджете на текущий год мы, конечно, тоже прибавили средства на развитие науки", – отметил он.

Президент рассказал, что РФ занимает одно из ведущих мест в мире по объему государственных расходов на науку. При этом он признал, что в реальном выражении расходы на науку немного снизились, имея в виду необходимую поправку на инфляцию и в процентах от ВВП.

Кроме того, глава государства попросил правительство проработать вопрос о расширении финансовой поддержки российской науки. Он уверен, что этот вопрос важен и является "фундаментальной вещью", без решения которого не получится двигаться в каком-либо ином направлении.

Ранее Путин в ходе встречи с молодыми учеными на площадке РКК "Энергия" имени С. П. Королева признался, что его удивили зарплаты сотрудников космической отрасли. Он пообещал поднять данную тему в правительстве, чтобы власти проработали вопрос о повышении размеров оплаты труда.

Между тем правительство столицы приняло решение выделить Российскому научному фонду грант на фундаментальные и поисковые исследования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

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