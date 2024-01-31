Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Правительство столицы приняло решение выделить Российскому научному фонду грант на фундаментальные и поисковые исследования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Фонд занимается финансированием научных и научно-технических программ в области фундаментальных исследований. Они предполагают получение новых знаний о закономерностях строения и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд был создан в конце 2013 года по инициативе Владимира Путина.

С начала своей работы он оказал поддержку свыше 60 тысячам ученых. Объем финансирования проектов оценивается в 220 миллиардов рублей.

Уточняется, что выделенные средства пойдут на финансирование проектов победителей конкурсов фонда прошлого и этого года.

Победителями 2023 года стали:

"Разработка методов моделирования и решения задач управления динамикой систем с программными связями";

"Разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов";

"Новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами";

"Исследование молекулярных структурных характеристик комплексов включения супрамеров фосфолипидных производных циклодекстринов для наномедицинских приложений";

"Репрезентация творчества и самостоятельности в произведениях детской и подростковой литературы";

"Организация импортозамещения и импортоопережения при производстве современной авиационной техники на предприятиях Москвы";

"Репрезентация истории школы при реновации и капитальном ремонте здания через исследование и сохранение артефактов учебной повседневности";

"Конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики";

"Совершенствование методов контент-анализа и машинного обучения в области психологии";

"Разработка научных и технологических основ получения проволоки из специальных сплавов для аддитивного производства".

Победители этого года будут оглашены в марте.

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