31 января, 09:58Мэр Москвы
Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Правительство столицы приняло решение выделить Российскому научному фонду грант на фундаментальные и поисковые исследования. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, говорится на портале мэра и правительства столицы.
Фонд занимается финансированием научных и научно-технических программ в области фундаментальных исследований. Они предполагают получение новых знаний о закономерностях строения и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд был создан в конце 2013 года по инициативе Владимира Путина.
С начала своей работы он оказал поддержку свыше 60 тысячам ученых. Объем финансирования проектов оценивается в 220 миллиардов рублей.
Уточняется, что выделенные средства пойдут на финансирование проектов победителей конкурсов фонда прошлого и этого года.
Победителями 2023 года стали:
- "Разработка методов моделирования и решения задач управления динамикой систем с программными связями";
- "Разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов";
- "Новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами";
- "Исследование молекулярных структурных характеристик комплексов включения супрамеров фосфолипидных производных циклодекстринов для наномедицинских приложений";
- "Репрезентация творчества и самостоятельности в произведениях детской и подростковой литературы";
- "Организация импортозамещения и импортоопережения при производстве современной авиационной техники на предприятиях Москвы";
- "Репрезентация истории школы при реновации и капитальном ремонте здания через исследование и сохранение артефактов учебной повседневности";
- "Конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики";
- "Совершенствование методов контент-анализа и машинного обучения в области психологии";
- "Разработка научных и технологических основ получения проволоки из специальных сплавов для аддитивного производства".
Победители этого года будут оглашены в марте.
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