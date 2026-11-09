Sky News: экс-супруга Кэти Перри приговорили к 10,5 года тюрьмы за изнасилования

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Королевский суд Саутварка в Лондоне приговорил бывшего супруга Кэти Перри и звезду фильмов "Пенелопа" и "Рок на века", актера и комика Рассела Брэнда к 10,5 года тюрьмы по делу об изнасилованиях, совершенных 20 лет назад. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Присяжные признали его виновным 5 ноября. Судья постановил, что Брэнд должен отсидеть не менее двух третей назначенного срока.

В 2025 году полиция Лондона предъявила мужчине обвинения в совершении насильственных действий, "непристойном посягательстве", "оральном изнасиловании" и двух случаях "посягательства сексуального характера" в отношении четырех женщин в период с 1999 по 2005 год. Позже, в декабре того же года, комику предъявили обвинения в еще нескольких случаях сексуального насилия. Сам Брэнд вину отрицал.

Во время рассмотрения дела потерпевшие описывали его как "безжалостного, расчетливого сексуального хищника", склонного к манипуляциям. Утверждалось, что изнасилования происходили в гостиничном номере, в туалете бара и в лондонском таунхаусе актера. В ответ мужчина заявлял, что некоторых инцидентов он не помнит, а в других случаях все происходило по обоюдному согласию.

Брэнд обрел широкую известность в 2000-е годы. В 2000 году он начал карьеру стендап-комика, также работая ведущим на канале MTV. После увольнения актер продолжил свою карьеру стендап-комика, а затем начал вести "Шоу Расселла Брэнда". Однако позже он был вынужден покинуть проект после оскорбительной шутки в адрес актера Эндрю Сакса.

В 2010–2012 годах состоял в браке с американской певицей Кэти Перри. У Брэнда также есть собственный канал на YouTube, аудитория которого выросла в период пандемии COVID-19.

Ранее экс-супруг Перри признался в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. По словам Брэнда, он вступал в связь с 16-летними девушками в возрасте около 30 лет. Это произошло в Европе и в Великобритании, где возраст согласия, как он утверждает, составляет 16 лет.

Также мужчина назвал себя "эксплуататором женщин" и признал, что его сексуальное поведение в прошлом было "эгоистичным" – он не обращал внимания на то, как секс влиял на других людей. При этом он добавил, что меру греха может определить только Бог, а земных законов он не нарушал.