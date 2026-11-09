В Таиланде за день задержали двух россиян, разгуливавших голыми по улице

Фото: телеграм-канал Mash

В Таиланде за день задержали двух россиян, разгуливавших обнаженными по улицам, сообщил РИА Новости источник в полиции Таиланда.

По данным правоохранителей, один из них проник на частную территорию и напал на местного жителя, другой переворачивал припаркованные мотоциклы и ударил одного из водителей.

Первый инцидент произошел после того, как нетрезвый россиянин без одежды забрался на перила балкона соседнего дома. Между ним и хозяином территории возник конфликт, во время которого приезжий ударил мужчину лопатой. По данным телеграм-канала Mash, нападавшим был IT-специалист из Москвы. Его заключили под стражу.

Второй случай произошел на севере Паттайи. По словам полицейского, другой россиянин бегал голым по улицам, опрокидывал мотоциклы и ударил в лицо одного из мотоциклистов.

Ранее полиция Пхукета задержала 37-летнего гражданина России по подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта. Патрульные обратили внимание на мужчину у смотровой площадки между пляжами Калим и Камала, при их приближении он попытался выбросить сверток с двумя пакетами кристаллического метамфетамина весом более 2 граммов.

При обыске арендованного дома в районе Вичит нашли дополнительные пакеты с веществом общим весом более 91 грамма. Анализы задержанного показали положительный результат на метамфетамин.