The Phuket News: на Пхукете задержан россиянин по подозрению в хранении наркотиков

Фото: телеграм-канал SHOT

Полиция таиландской провинции Пхукет задержала 37-летнего гражданина России по подозрению в хранении наркотиков с целью сбыта. Об этом сообщил портал The Phuket News.

Внимание патрульных из района Катху привлек мужчина, находившийся на дороге у смотровой площадки между пляжами Калим и Камала. При приближении полицейских он попытался выбросить сверток, обмотанный черной изолентой, внутри которого оказались два пакета с кристаллическим метамфетамином общим весом более 2 граммов.

В ходе дальнейшего разбирательства сотрудники полиции провели обыск в арендованном россиянином доме в жилом комплексе в районе Вичит. Там они обнаружили дополнительные пакеты с запрещенным веществом общим весом более 91 грамма.

Задержанный сдал анализы, которые показали положительный результат на употребление метамфетамина. Как указали в полиции, в его мобильном телефоне нашли сведения, указывающие на причастность к наркоторговле.

Россиянину предъявлены обвинения в употреблении и хранении наркотических средств первой категории с целью сбыта. Для проведения дальнейших следственных действий он доставлен в полицейский участок.

Ранее в Таиланде был задержан гражданин России, который находился в международном розыске по подозрению в руководстве одной из крупных транснациональных организованных преступных группировок (ОПГ), которая занималась мошенничеством в особо крупном размере. Личность мужчины не раскрывается.

Сотрудники иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда выявили его в ходе оперативных мероприятий. В процессе проверки выяснилось, что россиянин не только находится в розыске, но и превысил разрешенный срок пребывания в стране.

