Путин заявил, что Россия уделяет особое внимание положению христиан на Ближнем Востоке

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Россия традиционно уделяет особое внимание положению христианского населения на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским Феофилом III.

Обращаясь к Феофилу III, глава государства отметил сложность ситуации в регионе. При этом, по словам Путина, Иерусалимская православная церковь при поддержке местных властей работает ритмично.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы развивать отношения", – добавил президент.

Также российский лидер указал на добрые отношения между Русской и Иерусалимской православными церквями. Путин подчеркнул, что во время частых встреч с патриархом Кириллом нередко затрагиваются отношения с Иерусалимом.

На сегодняшний день сотрудничество России и Иерусалимской православной церкви особенно востребовано, дополнил президент. Он уточнил, что на Святой земле находится большинство православных святынь.

Кроме того, общие усилия обеих церквей направлены на сохранение исторического христианского присутствия в ближневосточном регионе, заключил Путин.

Российский лидер встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Иерусалимским Феофилом III 5 ноября. Последний прибыл в Москву по приглашению и пробудет до 6 ноября.

В ходе встречи Путин вручил Феофилу III орден Дружбы, сказав, что для него большая честь передать награду гостю лично. Он пожелал ему всего самого доброго и добавил, что Москва ценит настрой Патриарха Иерусалимского на развитие отношений с Русской православной церковью.