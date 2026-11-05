05 ноября, 11:29Общество
Патриарх Иерусалимский Феофил III встретится в Москве с патриархом Кириллом
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Патриарх Иерусалимский Феофил III в рамках визита в Москву планирует встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Феофил III прибыл в столицу 4 ноября на два дня. Таким образом, он пробудет в Москве до 6-го числа.
Ранее Сергей Собянин, Владимир Путин и патриарх Кирилл открыли в Центральном выставочном зале "Манеж" XXII выставку-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства".
В пяти тематических залах представлено более 520 произведений искусства: живопись, иконопись, скульптура, мозаика, церковное шитье, ювелирные изделия и работы современных мастеров. Попасть на выставку можно до 8 декабря.
Главная православная выставка года открылась в "Манеже"