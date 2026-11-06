Благоустройство Суворовской улицы завершилось на востоке Москвы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Работы по благоустройству Суворовской улицы завершились на востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Дорожно-транспортную и пешеходную инфраструктуру обновили полностью. На проезжей части и тротуарах заменили почти 21 тысячу квадратных метров изношенного покрытия.

На улице установили 34 новые опоры уличного освещения и 8 опор для специальных комплексов функционально-декоративной парковой подсветки. Светильники заменили на энергоэффективные.

Дополнительно территорию озеленили. Там разбили свыше 3,6 тысячи "квадратов" нового газона.

При благоустройстве специалисты ставили задачу создать комфортную среду для разных групп горожан – пешеходов, автомобилистов, пожилых людей, родителей с детскими колясками. В ходе работ задействовали специализированную технику, в том числе катки, экскаваторы, погрузчики, фрезы и другие рабочие машины.

Ранее в районе Марьино завершилось благоустройство внутриквартального проезда и прилегающей территории у дома 40 на Донецкой улице. На проезжей части заменили асфальт на площади 7,4 тысячи "квадратов", тротуары обновили почти на 4 тысячах "квадратов". Также восстановили 4,2 тысячи "квадратов" газона и нанесли дорожную разметку, в том числе на обновленной велосипедной дорожке.