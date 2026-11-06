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06 ноября, 11:04

Происшествия

Мужчина получил 16 лет колонии за убийство у станции метро "Сокол" в Москве

Фото: MAX/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве 28-летний мужчина, признанный виновным в убийстве и покушении на убийство возле станции метро "Сокол", приговорен к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отметили в надзорном ведомстве, приговор вынесен с учетом позиции государственного обвинителя.

Инцидент произошел вечером 4 марта 2026 года на Ленинградском проспекте рядом с метро. Поводом для конфликта между осужденным и двумя его знакомыми стала личная неприязнь. В ходе стычки мужчина пустил в ход нож: одному из оппонентов он нанес не менее двух ударов в область жизненно важных органов, другому – не менее девяти.

Потерпевший 2003 года рождения умер на месте происшествия. Второй участник конфликта был госпитализирован, врачи своевременно оказали ему медицинскую помощь.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск отца погибшего на 3 миллиона рублей.

Ранее в столичном метро пассажир напал на прохожих с отверткой, угрожая людям расправой. Информация о нарушителе поступила через колонну экстренного вызова от очевидца, в результате мужчину задержали в Апрелевке. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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