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06 ноября, 11:11

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FT: вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет могут лишиться постов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и министр обороны Пит Хегсет могут лишиться постов

Фото: Getty Images/NurPhoto/Jakub Porzycki

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет и ряд других представителей администрации Дональда Трампа оказались под угрозой отставки после поражения республиканцев на промежуточных выборах. Об этом сообщает Financial Times, составившая список наиболее уязвимых фигур в Белом доме.

Главным кандидатом на уход из администрации издание считает Хегсета. По данным СМИ, министр стал одним из лиц крайне непопулярной войны с Ираном, а его преобразования в Пентагоне вызвали недовольство в том числе среди однопартийцев. Ранее Трамп заявлял, что намерен оставить Хегсета на посту, но признавал, что получает призывы заменить главу оборонного ведомства.

В числе чиновников, чье положение ослабло, FT также называет главу аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс. По оценке издания, она утратила контроль над ситуацией и не смогла убедить президента принять меры для снижения влияния конфликта на инфляцию.

Вэнс, как пишет газета, потерял часть популярности после того, как поддержал скандальную рекламу кандидата от республиканцев на выборах губернатора Огайо, который в итоге проиграл. Сам вице-президент объяснил поражение партии войной с Ираном.

Возможным претендентом на выдвижение от республиканцев на президентских выборах 2028 года считается госсекретарь Марко Рубио. При этом в Госдепартаменте слухи о его вероятной отставке назвали "фейковыми новостями".

Под давлением также оказался министр торговли Говард Латник – из-за предполагаемых связей с Джеффри Эпштейном. Главе Минфина Скотту Бессенту FT ставит в вину неспособность добиться снижения инфляции, которое Трамп обещал в 2024 году.

В перечень издания попали и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, чья жесткая миграционная политика вызвала волну критики, а также министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди – младший. Его реформа здравоохранения, по оценке FT, не помогла республиканцам добиться успеха на выборах.

Промежуточные выборы прошли в США 3 ноября. На них избирали треть сенаторов и всех членов палаты представителей конгресса, а также губернаторов 36 штатов и территорий. Кроме того, состоялись выборы в органы местного самоуправления.

До голосования обе палаты конгресса контролировали республиканцы. По итогам выборов большинство в сенате и палате представителей перейдет к демократам. Конгресс 120-го созыва начнет работу 3 января 2027 года.

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