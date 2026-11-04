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04 ноября, 22:33

Политика

Трамп объяснил поражение республиканцев на выборах войной с Ираном

Фото: whitehouse.gov

Поражение республиканцев на промежуточных выборах в США связано в основном с войной с Ираном и подорожанием топлива, заявил президент США Дональд Трамп.

В беседе с журналистами американского лидера спросили, разделяет ли он мнение вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что в поражении республиканцев на выборах виновата война с Ираном.

"Я думаю, что это в основном верно, потому что в краткосрочной перспективе это привело к небольшому росту цен на бензин", – сказал он.

При этом американский лидер указал, что начинать войну стоило. По его словам, если бы пришлось сделать это снова, он бы поступил точно так же, поскольку "в долгосрочной перспективе это единственный выход".

Он добавил, что нельзя позволить Ирану обладать ядерным оружием, и признал, что рассчитывал на более сильное подорожание нефти.

Трамп намерен завершить войну с Ираном, как только захочет, однако это должно быть "сделано правильно".

Вместе с тем после успеха демократов Трамп выразил готовность к конструктивному сотрудничеству с ними, если оппоненты не выберут деструктивный курс.

"У меня есть право вето", – напомнил он, отметив, что из Демократической партии уже звонили для обсуждения ряда вопросов.

Возможный импичмент главу Белого дома совершенно не беспокоит. Он назвал такую процедуру безосновательной. По его словам, такая попытка уничтожила бы саму Демократическую партию, а страна сейчас успешнее, чем когда-либо в своей истории.

Также президент заявил, что не собирается увольнять военного министра США Пита Хегсета, поскольку тот, по мнению Трампа, "очень хорошо справляется".

Вместе с тем глава Белого дома допустил, что Джей Ди Вэнс не станет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2028 года.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Эксперты прогнозируют, что демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Трамп удивился таким результатам и признался, что рассчитывал, что республиканцы лучше выступят на выборах. Тем не менее он готов признать итоги голосования и работать с представителями Демократической партии.

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