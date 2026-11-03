Промежуточные выборы в конгресс начались в США

Фото: ТАСС/AP/Yuki Iwamura

В Соединенных Штатах начались промежуточные выборы в конгресс. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Associated Press.

Голосование стартовало на Восточном побережье – к нему подключились Коннектикут, Мэн, Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также часть районов Кентукки и Индианы. Остальные штаты присоединятся к выборам в течение дня.

Избирателям предстоит выбрать всех 435 конгрессменов, а в сенате – 35 из 100 законодателей. Досрочно уже проголосовали свыше 50 миллионов граждан США.

От результатов зависит, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами конгресса. Это, в свою очередь, определит, сможет ли президент США Дональд Трамп беспрепятственно проводить свою политику до конца президентского срока.

Ранее Трамп заявил, что станет "мистером вето", если демократы победят на промежуточных выборах и получат большинство хотя бы в одной из палат. По его словам, он станет накладывать вето на законопроекты, а через месяц или два документы будут "превращаться в мусор".

