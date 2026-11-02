Дмитриев: Зеленский хочет подорвать позиции республиканцев, читая нотации Трампу

Фото: whitehouse.gov

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках ослабить позиции республиканцев перед промежуточными выборами в конгресс США. Об этом он написал в социальной сети X.

По мнению Дмитриева, украинский лидер не извлекает уроков из прежних ошибок и продолжает критиковать президента США Дональда Трампа.

"Зеленский продолжает читать нотации президенту Трампу. Зеленский, похоже, не извлекает уроки из своих прошлых ошибок и продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами", – отметил глава РФПИ.

Ранее Трамп допустил, что вместо Зеленского переговоры с Россией должен вести другой представитель Украины. Президент США заявил, что украинский лидер не способствует завершению конфликта.

Американский лидер также утверждал, что, если бы Зеленский прислушался к его советам, Киев мог бы уже давно заключить "гораздо более выгодную сделку" и избежать потери миллиона украинцев.